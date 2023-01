Innsbruck: Baustellen im Bahnhofsviertel bringen heißes Verkehrsjahr

Die städtische Infrastruktur ist eine Dauerbaustelle. Innsbrucks Wasser-, Strom-, Gas- und Fernwärmeleitungen wollen ständig in Schuss gehalten oder ausgebaut werden. Dazu kommen noch Arbeiten am eigentlichen Straßenraum.

„Das ist natürlich mit Einschränkungen verbunden“, so die grüne Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl am Montag bei der Präsentation des Baustellenprogramms 2023 mit den handelnden Akteuren. Durch die verbesserte Baustellenkoordination würden „die Beeinträchtigungen aber immer weniger“.

Richtig heiß her gehen wird es in diesem Jahr im Bahnhofsviertel – nicht nur wegen der öffentlichen Projekte. Am Südtiroler Platz vor dem Hauptbahnhof möchten, wie berichtet, private Investoren noch in diesem Jahr das Hotel Europa abreißen und einen Neubau starten.

Ausweichverkehr