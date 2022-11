Wohin mit den Flüchtlingen: Asyl-Krisengipfel im Innenministerium

Zu besprechen gibt es im Festsaal des Innenministeriums in der Herrengasse heute ab 17.30 Uhr genug: Zelte, die in den Bundesländern zur Unterbringung von Flüchtlingen aufgebaut und nun mit Bescheiden durch die jeweiligen Bürgermeister wieder abgebaut werden sollen. Hallen, in denen Flüchtlinge untergebracht werden sollten, aber nur wenn es sich um Ukrainer handelt. Ganz generell: Der Umgang des Bundes mit den Ländern, die sich vom Innenminister "überfahren" fühlen.

Persönliches Treffen mit den Landeshauptleuten

Eben jener Innenminister, Gerhard Karner (ÖVP), hat am Montag nun telefonisch eine Einladung zur Aussprache an die Landeshauptleute ausgesprochen. Ab 17.30 wird heute in Wien getagt. Persönlich. Wer nicht kommen kann, soll sich per Videokonferenz zuschalten. Karner hat deswegen auch eine seit langem geplante Polen-Reise abgesagt.

Vonseiten des Innenministeriums lautete die Warnung in den vergangenen Tagen stets: Können nicht genug Flüchtlinge in den Ländern untergebracht werden, droht Obdachlosigkeit. Die Bundesbetreuungsagentur (BBU), die für den Bund die Aufteilung von Flüchtlingen auf die Bundesländer koordiniert, wird nicht müde zu betonen, dass man bei der Unterbringung von Asylwerbern auf private Quartiergeber angewiesen sei.

Kälte und Obdachlosigkeit

Derzeit seien 8.000 Asylsuchende in Österreich in BBU-Unterkünften, mehr als dreimal so viel wie vor einem Jahr. Die weitere Aufschlüsselung der BBU: 5.400 davon könnten längst in der Betreuung der Bundesländer sein. Rund 400 kommen täglich dazu. Das Problem: Quartiere finden sich nicht oder werden laut BBU "torpediert". Es bleiben Zelte oder Obdachlosigkeit, was bei sinkenden Temperaturen keine Lösungen sein könnte.

Verantwortung liegt bei Ländern

Flüchtlingskoordinator, Andreas Achrainer, meinte dazu im Ö1-Morgenjournal am Mittwoch: "Die Bürgermeister und die Menschen sollten wissen, dass die Flüchtlinge da sind, wir brauchen Unterkünfte. Aber es ist wenig Verständnis für die Realität da. Die Verantwortung liegt ganz klar bei den Ländern und den Gemeinden. Die BBU hat ihre Aufgaben gemacht. Die Länder haben nun ihre Quoten zu erfüllen", sagte Achrainer.

Der Widerstand aus den Ländern und den Gemeinden hänge aus seiner Sicht vor allem mit Angst zusammen, die in den betroffenen Regionen bewusst geschürt werde.