In memoriam: Diese prominenten Österreicher sind 2018 von uns gegangen

Ende Jänner am 19.1.2018 starb die bekannte Flüchtlingshelferin Ute Bock nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise ihrer Schützlinge im Ute Bock Haus. Sie wurde 75 Jahre alt. Seit den 90er Jahren betreute sie in der Zohmanngasse im 10. Wiener Gemeindebezirk jugendliche Asylwerber. Später in der Pension machte sie weiter und finanzierte mit ihrem Gehalt und Spenden viele Jahre Unterbringungsmöglichkeiten für obdachlose Schutzsuchende. Der Erfüllung ihres größten Wunsches, eines Tages überflüssig zu werden, sei man gerade in Zeiten wie diesen ferner denn je, hieß es in einer Ausendung der von ihr gegründeten Initiative, Flüchtlingsprojekt Ute Bock.