Nachruf Gelbard: "Auch ohne Gewalt auskommen Böses mit Gutem vergelten"

Wenige Tage nach dem Interview ging es Rudi Gelbard etwas besser, er nahm sich ein Taxi, kam in die Redaktion und hat weiter aus seinem Leben erzählt. Vieles hat er auch aufgeschrieben, man kann es hier nachlesen: rudolf-gelbard.meineerinnerung.at

Aber es waren seine deutliche Sprache und seine genauen Erinnerungen, mit denen er so beeindruckt hat und warum junge Leute so fasziniert waren,wenn er aus seinem Leben erzählte. Vor dem KZ hat ihn ständig Hunger geplagt, von den 15.000 Kindern in Theresienstadt haben nur wenige überlebt. Nach der Befreiung hat er schnell die Schulbildung nachgeholt und überall auch über den Holocaust recherchiert. Nach einer Tätigkeit als Handelsvertreter kam er schließlich 1975 zum KURIER, wo er zu Themen der Zeitgeschichte arbeitete und den Ombudsman unterstützte. Wenn es um die historische Wahrheit ging, die er ja selbst erlebt und auch intensiv erforscht hatte, dann ging er nicht nur an Schulen und Unis, sondern auch auf die Straße. Er war stolz darauf, dass er dabei war, Neonazi-Veranstaltungen zu sprengen.

Seine Pensionierung nutzte er, um weiter zu recherchieren, Dokumentationen zu drehen und Reden zu halten. Am 8. Mai 2016 sprach er beim Staatsakt zum Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus nicht nur vom Massenmord an den Juden, sondern auch von der Ermordung der Sinti und Roma, von der Tötung psychisch Kranker, der Verfolgung Homosexueller. Und er zitierte am Ende Simon Wiesenthal: „Wir, die Überlebenden, sind nicht nur den Toten verpflichtet, sondern auch den kommenden Generationen. Wir müssen unsere Erfahrungen an sie weitergeben, damit sie daraus lernen können. Information ist Abwehr.“