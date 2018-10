Holocaust-Überlebender Rudi Gelbard ist 87-jährig gestorben

"Überleben ist ein Privileg, das verpflichtet. Ich habe mich immer wieder gefragt, was ich für die tun kann, die nicht überlebt haben." - Das sagte Simon Wiesenthal, den Rudolf Gelbard immer wieder zitiert hat. Gelbard, einer der letzten österreichischen Zeitzeugen des Holocaust, ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 87 Jahren in Wien gestorben, wie die Israelische Kultusgemeinde dem KURIER bestätigte. Gelbard war dort Mitglied der Kulturkommission.

Am 4. Dezember 1930 in Wien geboren, war Gelbard ein glühender Mahner wider das Vergessen der Verbrechen des Nationalsozialismus. 19 Mitglieder seiner Familie wurden ermordet, er selbst war als jüdisches Kind von 1942 bis 1945 Häftling im KZ Theresienstadt. Als eines der wenigen Kinder überlebte er die Internierung in Theresienstadt und setzt sich danach für die Aufklärung über die NS-Verbrechen ein.

Ombudsman-Redakteur und Kaufmann

Nach seiner Befreiung holte Gelbard im Privatunterricht seine Schulbildung nach. Danach war er in Wien in der Firma seines Vaters, als Ministeriumgsmitarbeiter und als Kaufmann beruflich tätig. Er war Mitglied der Sozialdemokratischen Freiheitskämpfer und dabei an zahlreichen antifaschistischen Aktionen, wie etwa einer Belagerung der Wiener Universität im Jahr 1946, beteiligt. Von 1975 bis 1990 war Gelbard als KURIER-Redakteur beschäftigt. Er war Mitglied der Ombudsman-Redaktion und Dokumentarist für Zeitgeschichte.

An "Haiders Kampf" und anderen Büchern von Hans-Henning Scharsach hat er redaktionell mitgearbeitet. Zudem war Gelbard Beobachter bei zahlreichen Neonazi-Prozessen.

"Das wichtigste ist Information"

Sein unermüdlicher Einsatz galt seit vielen Jahren den Zeitzeugen-Vorträgen an Schulen und an der Universität Wien, in denen er sein Wissen über die Nazizeit an nachfolgende Generationen weitergab. Zuletzt war Gelbard noch beim Jüdischen Filmfestival Wien eingeladen.

"Information! Das wichtigste ist Information, um sich vor kommenden Gefahren zu wappnen", sagte Gelbard im Vorjahr zum KURIER. In dem ausführlichen Interview sprach der Zeitzeuge außerdem über Terrorangst, Antisemitismus, mögliche Einschränkungen der Demokratie und über österreichische Innenpolitik.