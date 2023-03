In 33 Monaten geht es schneller nach Kärnten

Ende 2025, also in 33 Monaten, sollen die ersten Passagiere den Koralmtunnel passieren. Zu diesem Zeitpunkt ist die Fertigstellung der 130 Kilometer langen Koralmstrecke geplant. Die heikle geologische Phase des Tunnelbaus ist abgeschlossen, es wird bereits an der Innenausstattung gearbeitet. Mit Verzögerungen ist daher nicht mehr zu rechnen. Die Fahrzeit von Graz nach Klagenfurt auf der Koralmbahn wird 45 Minuten betragen.

Damit wird sich auch die Fahrzeit Wien–Klagenfurt verringern.