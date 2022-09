Immer wieder Diesel-Engpässe an Österreichs Tankstellen

Ob in Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich und auch Wien: In den letzten Tagen ist es immer wieder zu Engpässen bei der Dieselversorgung bei einzelnen Tankstellen gekommen., berichtet am Mittwoch das Journal um 8 auf Ö1.

Wie viele Ausfälle es genau waren, wisse man allerdings nicht, heißt es beim Fachverband der Mineralölindustrie in der Wirtschaftskammer.

Sehr wohl bekannt sind hingegen die Ursachen für die Engpässe. "Für Österreich ist es in erster Linie der Ausfall der Raffinerie Schwechat", erklärt Fachverbands-Chefin Hedwig Doloszeski gegenüber Ö1.