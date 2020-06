Im steirischen Rettungswesen ist "Luft nach oben"

Am Dienstag legte Direktor Heinz Drobesch das - eindeutige - Ergebnis vor: "Die Prüfung von Ausschreibung und Vergabe ergab im Wesentlichen eine korrekte Durchführung."

Wie viele Nebeltage?

Die im Vorfeld stark kritisierte Grundstückswahl nahe der Enns wegen der "mächtigen Talnebel" am Standort entkräfteten die Prüfer mit einem Vergleich: Die Nebelwahrscheinlichkeit liege in St. Michael zwischen 80 und 99 Tagen pro Jahr - das sei gleich hoch wie am bestehenden Stützpunkt Niederöblarn. Auch Graz-Thalerhof zieht der Rechnungshof heran: Mit 120 bis 139 Tagen sei die Wahrscheinlichkeit, wegen "hoher Talnebel" nicht starten zu können, dort doch um einiges höher.