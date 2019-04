Dritter steirischer Rettungshubschrauber ab November startklar

Wenig Nebel, praktisch in der Mitte des Bundeslandes und „ein Punkt, von dem wir zu jeden Wetterbedingungen wegfliegen können“, beschreibt Reinhard Kraxner vom ÖAMTC-Flugrettungsvereins die Entscheidung für St. Michael in der Obersteiermark. Ab November soll dort Christophorus 17 stationiert werden: Ein nachtflugtauglicher Notarzthubschrauber, der dank seines Autopilotsystems auch „nahe am autonomen Fliegen ist“.

Am Donnerstag fiel der Beschluss der Landesregierung für den dritten Christophorus-Standort in der Steiermark. Dem voran gingen jedoch eine Ausschreibung und ein Vergabeverfahren, die große Aufregung verursachten: Das Projekt sei mit der geforderten 24-Stunden-Versorgung nur auf den ÖAMTC zugeschnitten gewesen, rügten Kritiker.