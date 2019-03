Hubschrauber-Geschäft schmiert politisch ab

Die Kontrollore sind nach Landesverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichtshof somit die dritte Instanz, die sich mit dem Komplex befasst. Turbulenzen begleiteten das Projekt von SPÖ-Vizelandeshauptmann Michael Schickhofer vom Start an, er ist auch Katastrophenreferent und aus dem Grund für das Rettungswesen zuständig. Die Ausschreibung forderte nämlich 24-Stunden-Einsatzmöglichkeit. Das traf zunächst nur auf den ÖAMTC zu, er betreibt bereits 16 Standorte in Österreich, zwei davon in der Steiermark.

Der kleinere Anbieter ARA mit zwei Standorten in Österreich rüstete auf nachtsichttaugliche Helikopter um, wurde aber im September dennoch von der Landesregierung aus dem Rennen gekickt: Mängel im Konzept, wie begründet wurde. So hätten Details zu verfügbaren Technikern gefehlt. ARA berief, scheiterte aber in beiden juristischen Instanzen.