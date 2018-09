Rettungshubschrauber: Es kann nur einer fliegen

Das Match um die Lufthoheit scheint entschieden. Der gelbe „Christophorus“ des ÖAMTC macht den Zug vor dem rot-weißen „RK“ der ARA mit dem ARBÖ als Partner. Darauf lässt zumindest eine Mitteilung der steirischen Landesregierung deuten: Von den beiden Anbietern, die sich um den dritten Standort eines Notarzthubschraubers in der Steiermark beworben haben, ist nur noch einer im Rennen.

Dem Vernehmen nach ist das der ÖAMTC, der bereits zwei Standorte im Bundesland betreibt. Auch wenn das am Mittwoch noch niemand deutlich ausspricht, dürfte ab dem kommenden Jahr ein weiterer „Christophorus“ abheben. Und zwar von einem Stützpunkt zwischen Bruck an der Mur und Spielberg aus, vermutlich eingerichtet in St. Michael in der Obersteiermark.