Illegaler Waffenhandel: Drei Mal verurteilt, doch nie in Haft

Nicht geläutert

Damit war das gefährliche Treiben aber noch lange nicht zu Ende. Nur kurze Zeit später wurde der Tschetschene zusammen mit einem Komplizen von deutschen Ermittlern bei der Abholung von illegalen Waffen in der Bundesrepublik festgenommen. Es bestand sogar der Verdacht, dass derselbe Waffenhändler mehrere Kalaschnikows an die Attentäter von Paris lieferte.

Der Tschetschene wurde in Bayern 2016 zu zwei Jahren verurteilt – wieder nur bedingt. Bei Hausdurchsuchungen in Salzburg wurden inkriminierende Fotos des Mannes in IS-Kleidung sichergestellt. Auch Bilder mit einem Haufen Munition, einer Kalaschnikow und dem Koran fanden sich darunter. Wegen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung wurde allerdings keine Anklage erhoben. Weil er illegal mit einer AK47 und Glock-Pistolen handelte, gab es eine Zusatzstrafe von fünf Monaten, allerdings wieder nur bedingt. In Haft musste der 29-Jährige dafür nicht.