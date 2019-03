Waffenhändlerring aufgedeckt: 22 Festnahmen in Italien und Österreich

Nähere Informationen zu einer Aufsehen erregenden Affäre rund um Waffenhändler für die neapolitanische Camorra, die vor einigen Tagen zunächst in italienischen Medien aufgetaucht ist, hat am Dienstag die EU-Justizagentur Eurojust bekanntgegeben. Insgesamt seien schon 22 Festnahmen - zwei davon in Kärnten - erfolgt und 139 Feuerwaffen sowie 1.600 Schuss Munition beschlagnahmt worden.

Die Erhebungen hatten in Italien begonnen und länger als ein Jahr gedauert. In Italien war die Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft in Neapel federführend gewesen. Auf Basis einer europäischen Ermittlungsanordnung seien dann von den österreichischen Behörden Untersuchungen in Klagenfurt durchgeführt worden. Dabei seien wichtige Beweise gesammelt worden.