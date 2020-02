Identitäre planen neues Zentrum und wollen auch Ältere ansprechen

„Als wir von den Plänen erfahren haben, haben wir das sofort der Polizei gemeldet“, sagt Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery ( SPÖ) beim großen KURIER-Grätzelgespräch am Donnerstag.

Alle Behörden seien informiert, auch der Verfassungsschutz. Die Polizei bestätigt das. „Es wird dort verstärkt beobachtet“, sagt Polizeisprecher Harald Sörös zum KURIER. Vorfälle habe es bislang an der Adresse aber keine gegeben.

60 Leute bei Treffen

Während ein Bericht des Standards am Freitag das Ende der Identitären Bewegung Österreich vorhersagte, dürfte eine Veranstaltung der Gruppierung am Mittwoch gut besucht gewesen sein. Rund 60 Personen sollen sich in einem Lokal in der Leopoldstadt zu einem sogenannten "Bürgertreffen" versammelt haben. Die Wirte, die nicht wussten, wem sie da Drinks und Schnitzel servieren, dürften nicht begeistert gewesen sein. Das Lokal war jedenfalls schon zum Beginn der Veranstaltung von Mitgliedern der Antifa umringt gewesen. Die "Bürger" trafen sich schließlich nur zum Essen und verließen das Lokal dann wieder.

Homepage nicht aufrufbar

Am Freitag war dann die Homepage der rechtsextremen Bewegung nicht mehr aufrufbar. Ein Ende der IB soll das aber nicht sein - ganz im Gegenteil, wie IB-Chef Martin Sellner sagt: "Wir haben gemerkt, dass die Identitäre Bewegung nur junge Menschen anspricht und das soll geändert werden. Wir werden jetzt 'Die Österreicher' in unserer Homepage integreiren. Sie ist für Patrioten wie mich gedacht, also jene über 30 Jahre." Zur Causa in Sachen Wohnung äußerste sich Sellner nicht.