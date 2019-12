Hausdurchsuchungen bei Sellner waren laut Gericht rechtswidrig

Es waren Geldspenden des Christchurch-Attentäters, die im März 2019 Ausgangspunkt für Hausdurchsuchungen in Martin Sellners Wohnung in Wien waren. Der Chef der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) hatte schon mehrere Monate zuvor eine Spende des späteren Attentäters erhalten. Ermittelt wurde wegen des Verdachts der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung (Strafgesetzbuch §278b (2)). Sellner selbst hatte die Hausdurchsuchungen danach in seinem Blog publik gemacht. Rund drei Monate später leuteten erneut Ermittler bei Sellner. Auch gegen seine damalige Lebensgefährtin und jetzige Frau, Aktivistin Brittany Pettibone, wurden Ermittlungen geführt.

Rechtswidrig

Sellner legte danach Beschwerde gegen die Hausdurchsuchungen ein und bekam am Freitag Recht. Laut ersten Informationen der zuständigen Staatsanwaltschaft in Graz wurde Sellner bei gleich mehreren Beschwerden rechtgegeben. So hätte beispielsweise auch eine Kontoeinsicht nicht durchgeführt werden dürfen. Um diese Amtshandlungen durchzuführen, hätte es keinen ausreichenden Anfangsverdacht gegen den IBÖ-Chef gegeben.

Die Hausdurchsuchungen wurden auch medial diskutiert, weil der Vorwurf im Raum stand, dass Sellner im Vorfeld gewarnt sein soll.