Sellner löschte 41 Minuten vor Hausdurchsuchung seine E-Mails

Sozialministerium Das BVT ermittelt nun, ob es weitere gelöschte eMails gibt, und ob es Treffen zwischen Sellner und dem Christchurch-Attentäter gab.

Das BVT stuft Sellner als „dringend tatverdächtig, (...), Mitglied eines bis dato nicht näher verifizierbaren international agierenden rechtsextremen Netzwerkes zu sein“ ein.

Wie groß dieses Netzwerk sein könnte, zeigen die Spenden an Sellner. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass 2018 mehr als 20.000 Euro von etwa 250 Personen aus ganz Europa an Sellner überwiesen wurden. Die meisten Spenden stammten von Bankkonten in Deutschland. Unter den Spendern der Rechtsextremen war auch ein Kabinettsmitarbeiter von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein. Aus dem Sozialministerium heißt es, der betroffene Mitarbeiter habe vor seiner aktiven Zeit im Ministerium eine Spende an die Identitären getätigt, und es bestehe kein Kontakt mehr.