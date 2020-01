FPÖ: Schnedlitz verteidigt sich wegen Identitären-Grußbotschaft

"Ich lasse mich von niemandem von meinem Grundsatz abbringen, dass bei mir jeder Staatsbürger, der sich am Boden des Rechtsstaates bewegt, herzlich willkommen ist", sagte Schnedlitz nun zur Kritik, die seiner Bestellung zum FPÖ-Generalsekretär von außen gefolgt war. "Ein Politiker hat für jeden Österreicher und dessen Probleme da zu sein. In der Herangehensweise der darauf folgenden Lösungsfindung gibt's dann verschiedene Ansätze, das macht unsere Parteienlandschaft aus."

"Lasse mir keinen Keil dazwischen treiben"

Selbst kritisierte Schnedlitz in seiner Videobotschaft im Hinblick auf die Identitären, dass man Bürger "von vornherein aus moralischen, willkürlichen Gesichtspunkten" ausschließe. Und: "Bei mir steht jedem Österreicher, der sich am Boden des Rechtsstaates bewegt, die Tür offen und ich lasse mir auch ganz sicher von niemandem einen Keil zwischen mir und irgendjemandem in der Bevölkerung treiben."

Schnedlitz war am Mittwoch im Rahmen der Reformklausur der Freiheitlichen zum neuen Generalsekretär designiert worden. Der Nationalratsabgeordnete sowie Bürgermeister-Stellvertreter in Wiener Neustadt und Landesparteisekretär der niederösterreichischen FPÖ folgt damit Harald Vilimsky und Christian Hafenecker, die am selben Tag ihren Abgang angekündigt hatten. Seine endgültige Bestellung erfolgt durch die Parteileitung voraussichtlich Ende Jänner.