Horror-Kindheit im Hause L. : Hoffen auf finanzielle Gerechtigkeit

Es geht um den ehemaligen steirischen Landarzt Dr. L. Er wurde bereits in einem Strafverfahren wegen Quälens seiner Kinder verurteilt. Allerdings milde: Das Urteil lautete vier Monate bedingte Haft und 7.200 Euro Geldstrafe. Der KURIER berichtete.

Vier Verfahren anhängig

Die Kinder von damals sind erwachsen geworden. Doch sie leiden noch immer. Aktuell sind vier Verfahren im Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz anhängig. Dort nahm der psychiatrische Sachverständige Siegfried Kasper das lange Leiden der Kinder noch einmal genau unter die Lupe. Und er kam in seinen Gutachten zu Schmerzengeld-Ansprüchen in der Höhe von 280.000 bis 420.000 Euro.