Hofreitschule: Warum Sonja Klimas Ernennung Rücktritte auslöst

„Ausübung und Bewahrung der klassischen Reitkunst („Hohe Schule“), traditionsgemäße Zucht der Pferderasse Lipizzaner, Bereitstellung bestgeeigneter Hengste für die Spanische Hofreitschule, Vertretung in nationalen und internationalen Organisationen sowie Belangen.“

Diese Fähigkeiten werden in der Ausschreibung des Geschäftsführers der Spanischen Hofreitschule definiert. Sonja Klima, die am Donnerstag vom Aufsichtsrat zur neuen Chefin der Hofreitschule ernannt wurde, erfülle die Kernkriterien der Ausschreibung nicht, sagt der Fachbeirat der Hofreitschule, der am Freitag sein Mandat zurückgelegt hat. „Nur einer der Kandidaten erfüllt diese Anforderungen, und das ist Bereiter Herwig Radnetter, der seit 42 Jahren an der Spanischen Hofreitschule arbeitet und seit 2012 als Leiter der Reitbahn tätig ist“, heißt es in einem Brief des Beirates an das zuständige Landwirtschaftsministerium, in dem wörtlich von „Postenschacher“ die Rede ist.

Nach dem Fachbeirat tritt nun auch Ex-ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Bartenstein von seinem Aufsichtsratsmandat zurück, wie die Kleine Zeitung berichtet.