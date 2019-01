Sonja Klima: Charity-Lady und Kanzler-Ehefrau

In ihrer Heimatstadt Baden war die Reiterin fünf Jahre lang Präsidentin des Trabrennvereins. 2014 entschied sie sich, das Amt nicht weiter auszuführen und sagte zum Abschied in der NÖN: „Hoffentlich hören die Streitereien auf und alle ziehen an einem Strang. Sonst zerstört man wegen persönlicher Eitelkeiten ein tolles Kulturgut in Baden.“ Es habe immer wieder Meinungsverschiedenheiten mit der Stadt, im Konkreten mit einem Stadtrat, gegeben, erklärt ihr Nachfolger Josef Kirchberger. Klima hat die Geschäftsführung eines Pferdegestüts mit Ausbildung und Zucht in Marchegg inne.

Auch politisch trat Klima auf. 2018 unterstützte sie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) im NÖ-Wahlkampf.