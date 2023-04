Höhere Strafen: Für Verkehrssünder wird es ab Mai teurer

Ab Mai werden Verkehrssünder in Österreich stärker zur Kasse gebeten: Das Organmandat bei Verwendung eines Handys am Steuer ohne Freisprecheinrichtung kostet dann 100 statt bisher 50 Euro. "Bei einer Anzeige – vor allem bei Strafen, die durch Fotos von Abstands- oder Geschwindigkeitsmessungen veranlasst werden – sind Strafen bis zu 140 Euro möglich", erklärte ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer am Dienstag.