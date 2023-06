Bessere Ernte, schlechterer Preis - aber die Bauern ärgert mehr

Nach einer guten Getreideernte 2022 erwarten die Bauern heuer trotz einer langen Trockenphase und einem Flächenrückgang wieder eine überdurchschnittliche Menge. Die Landwirtschaftskammer rechnet in ihrer aktuellen Ernteprognose mit 3,1 Tonnen Getreide exklusive Mais, ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem 5-Jahres-Schnitt und ein Plus von 2,1 Prozent gegenüber 2022.

Finanziell wird sich die Ernte für die Landwirte weniger auszahlen, weil der Weizenpreis stark gesunken ist.

