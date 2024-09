Hochwasser-Schäden: Was die Versicherung rät

Was raten nun Versicherungen? "Durch präventive Maßnahmen lassen sich Schäden an Gebäuden vermeiden oder zumindest in Grenzen halten", betont etwa Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen. "Wir empfehlen allen, Vorkehrungen zu treffen, solange es noch möglich ist. Das Allerwichtigste ist jedoch, das eigene Leben auf keinen Fall zu riskieren."