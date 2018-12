Hochbegabte: Wohnzimmer statt Klassenzimmer

Auch ihr Sohn sei auffällig geworden. Der Bub, interessiert, wissbegierig, intelligent. Und plötzlich machte er Probleme. „Er hat sich weggeträumt, hat den Anschluss verloren.“ Und schließlich wollte Markus nicht mehr in die Schule gehen.

„Innerhalb von drei Monaten hat er sich komplett gewandelt. Er hat Ticks entwickelt, wurde depressiv.“ Auch hier brachte erst ein Psychologe die Erklärung.

Der häusliche Unterricht war nie geplant. Miklauschina hat ihren Job aufgeben müssen.

Der Aufwand ist riesig. Auch, wenn in Mathe und Geografie ein Privatlehrer hilft. Jetzt sei Markus aber wieder neugierig. Auf einer Maturaschule macht er Latein. Mit 14, so der Plan, will er Jus studieren (via Fernstudium). „Weil auch sein Vater Rechtsanwalt ist.“