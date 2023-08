Hitzehauptstadt Österreichs: Wo die 30-Grad-Marke am öftesten geknackt wurde

Sonnenschein und drückend warme Temperaturen im ganzen Land. Die aktuelle Hitzewelle hat Österreich auch am Donnerstag weiter fest im Griff. In etlichen Landeshauptstädten wird heute voraussichtlich zum wiederholten Male die 30-Grad-Marke geknackt.

Eisenstadt war mit 29 Grad schon um elf Uhr am besten Weg dorthin. Am "kühlsten" war es um diese Zeit noch in Klagenfurt - mit 23,4 Grad.

Kochend heißer Sommer

Was die Hitzebilanz für 2023 betrifft, liegt eine Landeshauptstadt aber - vermutlich für heuer uneinholbar - einsam an der Spitze.