Juli 2024 brachte die "längste Hitzewelle seit Messbeginn"

Der Juli 2024 geht damit als drittwärmster Juli der 257-jährigen Messgeschichte in die Geschichtsbücher ein, teilen die Experten vom Wetterdienst Ubimet am Mittwoch mit.

Im Südosten des Landes, etwa von Klagenfurt bis Güssing, bilanziert der Juli sogar oft auf dem ersten Platz. Hier wurden auch die meisten Hitzetage registriert. In Ferlach wurde etwa an 20 Tagen, in Bad Radkersburg und Güssing an 19 Tagen die 30-Grad-Marke erreicht bzw. überschritten.

Die längste Hitzewelle seit Messbeginn

"In Klagenfurt wurde zur Monatsmitte mit 11 Hitzetagen in Folge sogar die längste Hitzewelle seit Messbeginn 1950 registriert", erklärt Christoph Matella, Meteorologe bei der Ubimet. Wie bereits vom KURIER berichtet, wurde insbesonderes bei der Zahl der Tropennächte - also Nächten in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinkt - Monatsrekorde in Österreich verzeichnet.