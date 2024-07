"Hipster-Salafisten": Das moderne Gesicht des politischen Islams

Als Beispiele nennt er die Vereinigungen Muslim Interaktiv oder Generation Islam . Eine Entwicklung, die mit jener der Neonaziszene vergleichbar sei, so Haberl weiter: „Da treten mittlerweile auch eher die intellektueller wirkenden Identitären in den Vordergrund.“

„Wir beobachten, dass sie mittlerweile auch eine andere Sprache verwenden“, erklärt Mouhanad Khorchide, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Dokumentationsstelle.

Auch die Ausdrucksweise hat sich verändert

War früher eher eine religiöse Ausdrucksweise üblich, sei es mittlerweile eine moralisierende: „Sie reden nicht mehr so oft von ,Ungläubigen’, dafür aber von ,Muslimfeindlichkeit’ oder von ,antimuslimischem Rassismus’“, erklärt Khorchide. Dies sei etwa bei der Pro-Kalifat-Demo in Hamburg im Mai deutlich zu beobachten gewesen.

"Zumutung für Muslime in der Mitte der Gesellschaft"

Mit all dem wollen die Akteure vor allem Menschen in der Mitte der Gesellschaft ansprechen, um sie an die extremistischen Ränder zu drängen. Und das sei, betont Haberl, vor allem „eine Zumutung für jene Muslime, die hier in der gesellschaftlichen Mitte leben wollen“. Das unterstreicht auch Khorchide: „Die Leidtragenden sind die Muslime selbst, da der politische Islam die Vorurteile der Rechtsextremen bestätigt.“