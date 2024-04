Islam-Verein in Wien soll "islamischen Weltstaat" zum Ziel haben

Während Islamisten in Hamburg öffentlich die Installierung eines Kalifats fordern, rückt der politische Islam auch in Österreich in den Fokus: genauer gesagt ein islamisches Zentrum in Wien-Floridsdorf mit engen Verbindungen zum Iran.

Die Botschaften des Zentrums richten sich an Muslime hierzulande. „Das große Ziel ist eine Umgestaltung der Gesellschaft in einen islamischen Weltstaat“, erklärt Lisa Fellhofer, Direktorin der Dokumentationsstelle Politischer Islam. Dennoch wurde das Islamische Zentrum Imam Ali („Izia“) bisher öffentlich kaum wahrgenommen – am Montag veröffentlichte die Dokumentationsstelle nun einen Bericht zu dieser Causa.