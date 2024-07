Wie Islamisten mit ihrer Propaganda um neue Anhänger buhlen

„Extremistische Akteure greifen auf bestimmte Narrative zurück, um ihre Kernbotschaften zu vermitteln und ihre Ziele zu erreichen“, so Lisa Fellhofer, Direktorin der Dokumentationsstelle, und Mouhanad Khorchide, islamischer Religionspädagoge.

Neue, junge Anhänger gewinnen

Das bedeutet, dass etwa Anhänger des politischen Islams derartige realpolitische Ereignisse nützen, um ihre Propaganda zu verbreiten und neue Anhänger zu gewinnen. So wollen sie (oft junge) Menschen, die noch nicht radikalisiert sind, an eine extremistische Gruppierung heranführen.

Dies passiert in einschlägigen Vereinen, in manchen Gebetshäusern, aber vor allem in sozialen Medien. Die Inhalte, so heißt es im Bericht, seien „zielgruppenorientiert“ aufbereitet: etwa nicht nur in deutscher Sprache, und oft in Meinungsblasen außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung.