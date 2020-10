Herbst? Ferien! - Tipps für die schulfreie Woche

Niederösterreich: Als heißer Tipp in den Herbstferien gilt der Mountainbikepark „Wexl Trail“ in St. Corona am Wechsel. Um für den erwarteten Besucheransturm auch gerüstet zu sein, hat man die Erlebniswelt samt Motorikpark und Sommerrodelbahn nicht nur am Wochenende, sondern täglich geöffnet. Shuttlebusse bringen die Mountainbiker auf den Berg, von wo aus man auf Mountainbike-Trails verschiedener Schwierigkeitsgrade ins Tal brettern kann. Auch für Kinder gibt es an der Talstation einen Teppichlift samt Fahrradparcours sowie eine Pumptrack-Strecke. Nachdem man mithilfe von Handydaten in den vergangenen Monaten die Besucherströme analysiert hat, wurde ein deutlicher Zuwachs aus dem Wiener und Grazer Raum festgestellt.

Für Interessierte an der Produktion von Wein und Fans des Kellergassen-Flairs könnte sich ein Ausflug in das Weinviertel bezahlt machen. Die Region bietet Hunderte von wunderschönen Kellergassen, die nicht nur zu einem Spaziergang einladen. Die Kellergassenführer geben einen Einblick in die Produktion von Wein und wie Kellergassen heute genutzt werden.

Wenn es ein bisschen sportlicher sein darf, dann ladet das Weinviertel auch zum Radfahren ein. Mit der Kamp-Thaya-March-Route bietet das Weinviertel einen der schönsten Radwege Österreichs. Geschichtsinteressierte können aber auch entlang des Iron Curtain Trails radeln und so die Geschichte rund um den Fall des Eisernen Vorhangs und dessen Auswirkungen auf die Region erleben.