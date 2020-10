Heiratsschwindler bestahl Frauen: Polizei sucht weitere Opfer

Die Polizei fahndet nach einem namentlich bekannten Heiratsschwindler und hat am Donnerstag ein Foto des 50-Jährigen veröffentlicht. Zwei Opfer sind bisher bekannt - in Innsbruck und Wien soll der 50-jährige Tiroler Beziehungen mit Frauen eingegangen und sie dann bestohlen haben. Die Ermittler vermuten weitere Opfer. Diese werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.

Der Mann ist bereits wegen zahlreicher Straftaten - unter anderem Eigentumsdelikten - amtsbekannt. Vor einem Monat erstattete in Wien eine Frau Anzeige gegen den 50-Jährigen. Sie gab an, zwei Jahre mit ihm zusammengelebt zu haben. Weil sie Nachrichten von anderen Frauen auf seinem Handy gefunden hatte, in denen diese unter anderem Geld vom 50-Jährigen zurückforderten, habe sie sich von ihm getrennt. Außerdem soll sie ihr Lebensgefährte systematisch betrogen haben.