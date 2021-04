Heimleiter ging trotz Corona arbeiten: Verurteilt

Weil sie trotz positiven Coronatests am Arbeitsplatz erschienen, sind am Dienstag im Landesgericht Feldkirch ein nunmehriger Ex-Leiter eines Vorarlberger Seniorenwohnheims sowie eine Angestellte des Heims verurteilt worden.

Der 59-jährige damalige Heimleiter wurde im Dezember 2020 positiv auf das Coronavirus getestet. Das Ergebnis des zweiten durchgeführten PCR-Tests ging angeblich verloren, er bekam dennoch einen Absonderungsbescheid und sollte in Quarantäne bleiben. Zu diesem Zeitpunkt waren aber bereits fünf weitere Angestellte aus der Belegschaft in Quarantäne, laut Aussage des Angeklagten herrschten Chaos und akuter Personalmangel. Dazu waren etliche betagte Menschen gezwungen, zehn Tage in ihren Zimmern zu verharren.