Heftige Hagelunwetter ziehen über Salzburg und Oberösterreich

In Teilen von Salzburg und Oberösterreich sind am frühen Dienstagabend die prognostizierten Unwetter eingetroffen. Betroffen waren zunächst vor allem der Flachgau, das Innviertel und das Salzkammergut. Eine heftige Gewitterzelle hatte sich rund um den Fuschl- und den Mattsee gebildet. Das Unwetter zog mit Sturmböen und Hagel über Zell am Moos Richtung Seewalchen am Attersee.

Zur gleichen Zeit kam es auch im Raum Schärding zu kräftigen Gewittern. Binnen kürzester Zeit fielen in den betroffenen Gebieten Regenmengen um 30 Liter pro Quadratmeter. Es kam zu kleinräumigen Überflutungen. Wegen umgestürzter Bäume nach Blitzeinschlägen und wegen des starken Sturms musste die Westbahnlinie zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Hallwang-Elixhausen für alle Züge gesperrt werden. Die Gleise waren nach einem Unwetter verlegt. Die ÖBB arbeiteten daran einen Schienenersatzverkehr einzurichten, hieß es gegen 19.30 Uhr. Auch die Nacht über bleibt die Unwettergefahr aufrecht, vor allem an der Alpennordseite.