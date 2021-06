Moskau ächzt unter historischer Hitzewelle

Moskau stöhnt unter einer historischen Hitzewelle. "Die Temperaturen sind so hoch gestiegen wie seit 120 Jahren nicht in dieser Jahreszeit", sagte Marina Makarowa vom russischen Wetterdienst am Dienstag. Sie machte den Klimawandel dafür verantwortlich.

Dem Wetterdienst zufolge wurden am Montag 34,7 Grad Celsius in der russischen Hauptstadt erreicht. Dies entspricht den Aufzeichnungen zufolge der bisherigen Höchstmarke für einen Juni-Tag aus dem Jahr 1901. Allerdings wird dieser Rekord in den kommenden Tagen wohl auch noch gebrochen: Für Donnerstag und Freitag sind Temperaturen von über 35 Grad Celsius vorhergesagt.

Die höchste jemals in Moskau gemessene Temperatur stammt aus dem Juli 2010. Damals zeigte das Thermometer mehr als 38 Grad Celsius an.