Handy am Steuer: Ablenkung ist häufigste Ursache tödlicher Unfälle

Wie Autofahren mit 0,8 Promille

Wie Untersuchungen gezeigt haben, benötigt ein Fahrzeuglenker, der nebenbei eine SMS tippt, bis zu fünf Sekunden länger, um auf eine Gefahr im Straßenverkehr zu reagieren. „Wer mit dem Handy am Ohr beim Autolenken telefoniert, reagiert ähnlich schlecht wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille“, heißt es vonseiten des VCÖ. Die Anzeigen und Organmandate wegen des Verstoßes „Handy am Steuer“ sind seit Jahren stetig am Steigen. Allein in Niederösterreich wurden im Vorjahr 28.050 Handy-Vergehen von der Polizei geahndet, so viele wie in keinem anderen Bundesland. „Wir haben eine Steigerung von 17 Prozent in den vergangenen vier Jahren“, erklärt Konrath.

Die Bundesregierung reagiert auf den Negativtrend und hat sich im Ministerrat auf eine Verschärfung des Kraftfahrgesetzes geeinigt. Wer am Steuer zum Handy greift, muss in Zukunft doppelt so viel Strafe bezahlen. Die Organstrafverfügung wird von 50 Euro auf 100 Euro angehoben, im Falle einer Anzeige sind es 140 statt wie bisher 72 Euro.