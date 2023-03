22 Kinder starben 2022 bei Unfällen in Österreich

Als Beispiel: 2022 sind in Österreich fünf Kinder ertrunken, heuer schon zwei, zuletzt ein fünfjähriges Mädchen in einer Therme, dennoch gibt es kein flächendeckendes Angebot an Schwimmkursen. Diese sind für viele - sofern überhaupt vorhanden - nicht leistbar. In einzelnen Bundesländern gibt es bereits ein Gratis-Angebot. Das KFV fordert kostenlose Schwimmkurse in ganz Österreich. Das sei eine relativ einfache Maßnahme, die rasch umgesetzt werden kann und viel bringt. Schwimmkurse können „nicht früh genug beginnen“, sagte Schimanofsky, ideal wäre es, wenn es Kinder ab vier Jahren lernen.

Problemzone Straßenverkehr

Besonders großen Handlungsbedarf gibt es im Straßenverkehr. Hier starben im Vorjahr sechs Kinder bei Pkw-Unfällen, vier als Fußgänger und je ein Kind am Fahrrad, E-Scooter und Moped. „In 71 Prozent der Fällen sind wir Erwachsenen schuld am Unfall“, sagte Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV. Schulkinder sind täglich im Straßenverkehr unterwegs, zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder mit dem Scooter.