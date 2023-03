Halloween-Prozess in Linz: Zwei 15-Jährige voll geständig

Die vorher in Tschechien gekauften Böller habe er in der Situation aber dennoch verwendet: „Alle haben geschossen und da habe ich mir gedacht, ich schieße auch mal.“ Aktiv ausgeteilt habe er die Böller allerdings erst auf Nachfrage der anderen Teilnehmenden, so der 15-Jährige.

Widersprüche

Widersprüchliche Angaben machte der junge Mann beim Prozess hingegen zum Thema „Linz soll Athena werden“. Den Film habe er erst nach Halloween angesehen, und auch die entsprechenden Videos zu Linz auf Social Media. Als der Staatsanwalt dann aber die Angaben vorliest, die der 15-Jährige kurz nach der Tat bei der Polizei machte, ändert der Angeklagte seine Meinung: „Es kann schon sein, dass ich die Videos schon gekannt habe. Es kann auch sein, dass ich etwas zu den Social-Media-Posts dazugeschrieben habe.“

Sein Mitwirken bei den Krawallen bereue er nun aber. „Für 10 Minuten Halloween bin ich jetzt hier.“ Schon am Montag wolle er wieder mit der Schule beginnen.

Teilweise geständig

Angesprochen auf die anderen beiden Angeklagten, die sich zu Beginn des Verfahrens teilweise geständig zeigten, sagt der 16-Jährige: „Wir waren alle drei die besten Freunde.“ Und dennoch hätten die gegenseitigen Beschuldigungen schon vor dem Prozess begonnen, sagt der Staatsanwalt. Und auch vor Gericht geht das Hick-Hack weiter: Wer welche Bauchtasche mit den Böllern wann getragen hat, wer wo gestanden ist und was gemacht hat.