Halloween-Prozess II: 19-Jähriger soll Polizei attackiert haben

Darüber hinaus habe er Steine ausgeteilt und andere zum Werfen angestiftet. Bei der Hausdurchsuchung Ende Dezember konnten bei dem Spanier 160 Knallkörper der Kategorie 4 sichergestellt werden. Offenbar als Vorbereitung für eine große Aktion zu Silvester, vermuteten die Ermittler.

Im ersten Prozess vergangenen Donnerstag gab es - nach einem späten Geständnis des angeklagten 22-jährigen Syrers - ein hartes Urteil. Der unbescholtene Jungvater wurde zu 18 Monaten teilbedingter Haft verurteilt, er muss - rechtskräftig - sechs Monate ins Gefängnis.

Der junge Spanier kommt in Jeans und weißem Hemd in den Gerichtssaal, die Augen gesenkt, schuldbewusst. Die Staatsanwaltschaft ist sicher: "Dem Tiktok-Aufruf folgend ist der Angeklagte zum Taubenmarkt gekommen, um sich mit Freunden zu treffen. Mit mit Steinen gefüllten Hosentaschen ist er in die Landstraße gegangen und hat andere aufgefordert, „Steine auf Polizei“ zu werfen, auch Böller habe er geworfen. Dass niemand verletzt wurde, räumt die Staatsanwaltschaft abschließend ein.

Vorstrafe und Waffenverbot

Der Mann ist - nicht einschlägig - vorbestraft, wegen eines Vermögensdelikts, er wurde im August auf Bewährung verurteilt. Gegen ihn besteht auch ein Waffenverbot seit 2020.

Bewährt hat er sich nicht, das bestätigt er auch vor Gericht. Die Version des Verteidigers und des Angeklagten. "Ich wollte am Taubenmarkt etwas essen, dann zum Konzert eines Freundes gehen." Dann habe er die vielen jungen Leute gesehen, habe Böller bekommen und diese später auf Polizisten geworfen. Von dem Tiktok-Video - Linz soll Athena werden - habe er im Vorfeld nichts mitbekommen. Er sei zufällig in diese Krawallnacht geraten.