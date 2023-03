Halloween-Krawalle: Erster Rädelsführer in Linz vor Gericht

Knapp vier Monate nach der Halloween-Nacht steht heute, Donnerstag, erstmals ein junger Mann vor Gericht. Dem 22-jährigen Syrer wird vorgeworfen, einer der Rädelsführer an besagten Ausschreitungen in Linz gewesen zu sein.

Laut Anklage habe er „zahlreiche Teilnehmer verbal und durch Handzeichen aufgefordert, gegen die Polizei vorzugehen“. Darüber hinaus habe er auch eine Gruppe angeführt, die mit Böllern der Kategorien 3 und 4 auf die Polizisten geworfen habe.

Ihm persönlich wird außerdem zur Last gelegt, dass er selbst Steine und pyrotechnische Gegenstände auf Polizisten geworfen habe, was auf Kameras zu sehen sein soll. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft. Er selbst hat in den Einvernahmen immer behauptet, er sei nur ein passiver Zuschauer gewesen.