Fünfjähriges Mädchen in Therme Lutzmannsburg ertrunken

Am Sonntag ist es in der Familientherme in Lutzmannsburg zu einem tragischen Unfall gekommen. Laut Polizeiinformation ist zwischen 12.15 und 12.45 ein fünfjähriges Kind ertrunken.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sei das Mädchen in einem unbeaufsichtigten Moment in das Wildbach-Becken gesprungen. Um 12.45 Uhr sei ein Badegast auf das leblos im Wasser treibende Kind aufmerksam geworden und habe es aus dem Wasser gezogen.