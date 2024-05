Reisen mit AUA bis Ryanair: Welche Regeln für Handgepäck gelten

Sommerzeit ist Reisezeit, am Flughafen Wien-Schwechat ist in den kommenden Wochen und Monaten Hochsaison. Die AUA hat darauf nun reagiert und angekündigt, Handgepäck strenger zu kontrollieren.

Um Verspätungen oder Verzögerungen zu minimieren, will die AUA künftig noch genauer auf die Einhaltung der erlaubten Maße beim Handgepäck achten. Welche Regeln gelten nun also – und wie sieht es bei den anderen gängigen Airlines aus?

Gleiche Maßangaben fürs Handgepäck findet man bei der Lufthansa. Für all jene, die auf Nummer sicher gehen wollen: Die Lufthansa bietet online einen Handgepäcksrechner an.

Bei den Austrian Airlines sieht es derzeit wie folgt aus: In der Economy Class darf ein Gepäckstück (Umfang maximal 55 x 40 x 23 cm , Gewicht maximal 7 Kilo) sowie eine schmale Laptoptasche mitgeführt werden. In der Business Class sind zwei Gepäckstücke (gleiche Maßangaben) sowie eine schmale Laptoptasche erlaubt.

Das gilt bei Emirates

Die staatliche Fluggesellschaft des Emirats Dubai hat eigene Regelungen fürs Handgepäck, je nach Reiseklasse sowie Abflug- und Zielort. Ein Gepäckstück darf in der Economy Class höchstens 55 x 38 x 22 cm messen und bis zu 7 Kilo schwer sein. Greift man ein bisschen tiefer in die Geldbörse und gönnt sich Premium Economy, kann man sogar Handgepäck bis zu 10 Kilo mitführen (bei gleichen Maßen). Fliegt man hoch hinaus in der Business und First Class, sind bei den Emirates auf Langstreckenflügen zwei Gepäckstücke zu je 7 Kilo erlaubt (maximal 45 x 35 x 20 cm für den Aktenkoffer und 55 x 38 x 22 für die Handtasche). Vielleicht gut zu wissen: Für alle Flüge, die aus Brasilien abfliegen, können bis zu 10 Kilo Handgepäck mitgenommen werden.

Wer sich das alles nicht auswendig merken kann, findet die Bestimmungen der Emirates in Sachen Handgepäck hier zusammengefasst.