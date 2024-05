AUA: Strengere Kontrollen beim Handgepäck

55 x 40 x 23 Zentimeter groß und acht Kilogramm schwer: Das sind die geltenden Maße, die ein Handgepäckstück bei der Austrian Airlines aktuell maximal haben darf, um mit an Bord genommen werden zu dürfen.

Nicht immer halten sich Flugreisende daran, versuchen übergröße oder -schwere Taschen oder Koffer in die Staufächer über ihren Sitzen zu stopfen. Sehr zum Ärger anderer Fluggäste - mitunter weil das Ziehen, Drücken und rhythmische Quetschen des zu verstauenden Gepäckstücks (Mehr-)Zeit in Anspruch nimmt, die dann in Flugverspätungen gipfeln kann.

Zudem stellen zu große und schwere Handgepäckstücke ein Sicherheitsrisiko dar.