Handel: Shopping-Laune hielt sich am ersten Einkaufssamstag in Grenzen

Der große Ansturm bleibt auch bei einem Besuch im Einkaufszentrum „The Mall“ in der Landstraße aus. Statt großer Einkaufssackerl haben die Menschen hauptsächlich große Koffer bei sich. Unzufriedenheit herrscht auch in den Einkaufszentren in Oberösterreich. Der Besucherandrang sei nur dürftig gewesen, heißt es aus Linz, Vöcklabruck und Ried. Nur in Steyr sei der Samstag relativ normal verlaufen.

Den Kärntnerinnen und Kärntnern scheint das Wetter hingegen wenig ausgemacht zu haben. Die Einkaufszentren zeigen sich zufrieden: „Im Schnitt geben die Leute hier 70 Euro aus“, sagt Heinz Achatz, Centermanager des Einkaufszentrums Südpark in Klagenfurt. Die Innenstadt sei ebenfalls gut besucht gewesen. Mit wetterfester Kleidung seien die Menschen zum Einkaufen gekommen.

Die angekündigten Warnstreiks im Handel waren im ganzen Land kaum zu bemerken.