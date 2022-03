Halligalli im Schnee: Wo jetzt noch gefeiert wird

Nachdem die Lifte in der Wintersaison 2020/’21 in dem auf Massentourismus ausgerichteten Ort komplett stillstanden, kehrt Ischgl nun wieder in den Spektakelmodus zurück. Am 2. April bespielt Simply Red für ein „Spring Concert“ die Bühne auf der Idalp. Am 17. April kommt dann schon Max Mutzke – „Easter Concert“.

Den finalen Akt setzen die Kings of Leon. Die US-Rockband markiert am 30. April den Abschluss der Saison. Die Marketing-Maschinerie von Ischgl läuft also wieder auf vollen Touren.