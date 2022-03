Häusliche Gewalt: Polizei spricht täglich 38 Betretungsverbote aus

Gewalt in der Familie, Gewalt vor allem an Frauen und Kindern, beginnt aber schon lange vor einem Mordversuch. In nur einem Jahr ist die Zahl der verhängten Betretungs- und Annäherungsverbote von 11.600 auf über 13.600 im Vorjahr gestiegen. Jetzt, 10 Tage vor Ende des ersten Quartals, sind 3.031 Betretungsverbote ausgesprochen worden – im Schnitt 38 pro Tag.

Erste Hilfe per Telefon

Eine Entwicklung, die sich auch bei der Frauenhelpline niederschlägt. Dort, unter 0800 222 555, haben die Anrufe von gewaltbetroffenen Frauen stark zugenommen – laut Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin der Vereinigung Autonome Frauenhäuser, sind es bis zu 36 Anrufe pro Tag, Tendenz steigend.

Früher waren es im Durchschnitt 22 Anrufe pro Tag. Zuletzt gab es übrigens während der Finanzkrise 2009 einen ähnlichen Anstieg zu verzeichnen. Und zu Weihnachten, im Urlaub und an Feiertagen ist immer erhöhte Vorsicht geboten.

Gefahren erkennen

Vor dem ersten Übergriff gibt es meist Anzeichen. Wenn der Partner eifersüchtig ist und droht, er die Frau kontrolliert, vielleicht in einer früheren Partnerschaft bereits gewalttätig war. Maria Rösslhumer rät Frauen, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Wenn man sich bedroht fühlt und in der Partnerschaft verängstigt ist, sei es ratsam, sich an die Helpline oder die Polizei zu wenden.