Linzer Tabakfabrik: Einst Tschickbude, jetzt Denkfabrik

In der Tabakfabrik selbst stürze man sich währenddessen nun auf die „Software“, so Chris Müller, Direktor für Entwicklung und Gestaltung künstlerischer Agenden. Am wichtigsten dabei: „Wir bilden hier die Fachkräfte der Zukunft aus.“ So gingen etwa erneut Flächen an die sogenannte ROSE, das Oberstufenrealgymnasium für digitalen Humanismus.