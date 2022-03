„Wir sind am Limit, so kann es nicht weitergehen“

Seit Herbst 2020 befinde sich die Kinder- und Jugendpsychiatrie in der permanenten Verwaltung von Krisen: „Wir haben eine Auslastung von 130 bis 150 Prozent bei einem Personalstand von 100 Prozent. Das ist extrem belastend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind am Limit.“ Akute Krisen wie Selbstgefährdung, Selbstmordgedanken, Suizidversuche, Drogenprobleme, fremdaggressives Verhalten oder seit 2020 vermehrt Essstörungen wie Magersucht werden in den Kliniken behandelt. „Die Störungs- und Krankheitsbilder werden schwerer.“

In Oberösterreich gibt es 100 Betten, laut Strukturplan wären 140 bis 150 samt Personal nötig, um den Bedarf zu decken. „Das, was wir brauchen, ist nicht morgen verfügbar. Es gibt in der Psychiatrie einen Mangel an Ärzten und an Pflegepersonal. Es braucht sozialpsychiatrische, ambulante Zentren, um die regionale Versorgung sicherzustellen und mehr schulpsychologische Angebote, damit sich nicht jede Krise in eine medizinische Krise auswächst“, fordert Experte Michael Merl.

Wer Suizid-Gedanken hat, kann sich in ganz Österreich kostenlos unter der Nummer 142 an die Telefonseelsorge wenden.