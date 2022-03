Neuer Rasen für Blau-Weiß Linz: Ein Stadion vor dem Ankick

Mit von der Partie wird an diesem Tag wohl auch der bekennende Blau-Weiß-Fan und Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) sein, der am Mittwoch zu einer Besichtigung auf das Gelände lud. „Im Fußball läuft’s einmal gut und dann wieder mal nicht so gut. Wir wollen unseren Vereinen zumindest Stabilität in der Infrastruktur bieten“, so Luger. Denn auch der Fußballverein LASK baut gerade sein Stadion auf der Linzer Gugl.