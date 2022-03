Licht am Ende des Tunnels: Durchbruch beim Linzer Westring

Am Dienstag lud die ASFINAG dazu ein. „Mit 66 Kilogramm Dynamit und 47 Zündern haben wir den Felsen weggesprengt“ erzählt ein Arbeiter. Dieses Spektakel ließen sich neben feiernden Arbeitern auch einige Ehrengäste nicht entgehen. Darunter Verkehrslandesrat Günter Steinkellner (FPÖ), Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Stelzers Frau.

Sie ist die Patin des 3.200 Meter langen „Bettina-Tunnels“, wie er nun heißt, und durfte demnach auch die Sprengung in der „Urfahrwänd“ am nördlichen Donauufer auslösen. So besonders diese auch sein mag, ist sie dennoch nur eine von vielen.

Ein Projekt der "Superlative"

„Wir hatten eine Million Sprengungen, eine Million Bohrungen und eine Million Tonnen Tunnelaushub. Mit 33 Metern Breite ist es der breiteste Tunnel, den die Asfinag gebaut hat“, zeigte sich Andreas Fromm, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH, begeistert. Das werde aber nicht die letzte „Superlative“ sein, die man erreiche. Denn beim Projekt ist erst Halbzeit.