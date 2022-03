Bohrungen laufen: Kommt U-Bahn-Tunnel unter Salzach?

Spaziergänger beobachten dieser Tage interessiert die Arbeiten im Flussbett der Salzach: Bagger sind aufgefahren und lagern anschwemmten Schotter für einen verbesserten Hochwasserschutz um.

Zeitgleich wird der niedrige Wasserstand der Salzach für die Trassensuche der geplanten Stadtbahn X-Link genutzt. Im Bereich Staatsbrücke ist ein Bohrturm aufgebaut. Mit einem Drucklufthammer werden dort Rohre 43 Meter weit in den Untergrund getrieben. Insgesamt wird an 80 Stellen sondiert. Zum Vorschein kamen rund acht Meter Kies, eine Schicht Sand und schließlich der berühmte Salzburger Seeton, was keine Überraschung sei, wie Geschäftsführer Stefan Knittel betont. Alles hängt im Moment von der Geologie ab. „Der Untergrund ist wie erwartet, herausfordernd, aber machbar“, informiert Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP). „Es ist absolut beherrschbar“, ist auch Stefan Knittel guter Dinge.